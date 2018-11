Natal do W Shopping de Santarém com teatro infantil, cinema gratuito e o Pai Natal

O centro comercial W Shopping, em Santarém, inicia no sábado, 1 de Dezembro, uma conjunto iniciativas alusivas ao Natal. A primeira actividade é a chegada do Pai Natal no sábado, pelas quatro da tarde, a que se segue um espectáculo de palhaços. O Pai Natal vai estar no centro comercial também nos dias 2, 8, 9, 15, 16, 22 e no dia 23, entre as 14h30 e as 19h30.

No sábado, dia 8, a partir das quatro horas é apresentada, no piso 2, a peça de teatro “O Principezinho – O Musical”. No dia 15, à mesma hora e no mesmo local, pode ser visto o espectáculo musical infantil “Pluft O Fantasminha” e no dia 22, a peça de teatro infantil “Pantufa e Augusto à Conquista de Santarém”.

Durante a época natalícia, o W Shopping disponibiliza ainda ateliers natalícios, pinturas faciais e cinema infantil gratuito, com a exibição dos filmes “Cantar!” (dia 9) e “O Touro Ferdinando” (dia 16), sempre pelas 11h00.