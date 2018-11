“Peniche, um mar de Natal” com programa diverso a partir de Dezembro

Iniciativas até depois da passagem do ano que será assinalada com fogo-de-artifício

O Pai Natal chega a Peniche às seis da tarde do primeiro dia de Dezembro. O ponto de encontro com a população, nomeadamente com os mais pequenos é o jardim da Praça Jacob Rodrigues Pereira, bem no centro da cidade e o Pai Natal tem a ajuda dos Bombeiros.

Segundo a Câmara Municipal de Peniche, o Pai Natal vai ter uma grande e alegre recepção e irá ficar, no âmbito do programa “Peniche, Mar de Natal”, até depois do ano novo, “para animar a criançada, distribuir carinho, tirar selfies, posar para o instagram, motivos não vão faltar… nem locais!”.

Este ano Peniche, Um mar de Natal aposta fortemente na animação com Pista de Gelo ecológica, insuflândia, ateliês diversos e o “Mercadinho das Tradições de Natal” que tem o envolvimento das associações e dos artesãos locais.

No Jardim da Cascata vão ser colocadas eco árvores de Natal feitas pelas associações do concelho a partir da reutilização de materiais e consequente diminuição de resíduos que constituem um problema no planeta.

“Peniche, um mar de Natal” não fica confinado ao Jardim da Praça Jacob Rodrigues Pereira. Em qualquer local o transeunte pode encontrar um “Presépio de metro e meio”. Os mesmos fazem parte integrante da exposição com o mesmo nome, que ocupa vários espaços públicos, resultado do envolvimento da comunidade escolar e famílias.

Neste mar natalício navega igualmente a Exposição “Memórias de Natal - Criações Literárias Inter-geracionais”– em Atouguia da Baleia / CIAB – que culmina com um Sarau na sede do concelho e, embalado por esta maré de Natal, andará também o Teatro Itinerante com o “Natal dos Bonecos”, uma adaptação de um original de António Manuel Couto Viana, feita por um autor local.

Os doces fazem também parte do alargado programa, que deve ser consultado na totalidade. Há o “Sweet Christmas /Laboratório de cake design, onde os mais pequenos – entre 10 e 12 anos – previamente inscritos, vão aprender sobre decoração de Bolachas de Natal e Cupcakes da época.

Um Pai Natal um pouco mais radical vai chegar de mota… Na verdade, não será um, serão muitos os que trarão, na antevéspera do dia, uma nota ainda mais acentuada a Peniche.

“Peniche, um mar de Natal” assinala também o Dia Internacional da Luta contra a Sida com a acção “Um outro Lado do Natal” que ocorre no dia 1 de Dezembro, bem como do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência no dia 3, com cinema e dança.

E há a Feira do Livro, a iniciativa “Uma Criança, Um Sorriso” em todas as sedes de freguesia, bem como festas ou jantares de “Natal Sénior”, concertos de Grupos Corais, Academia de Música, Tunas e Banda Filarmónica, que acontecem por todo o concelho.

É garantido que o Pai Natal faz a Passagem de Ano em Peniche, na Avenida do Mar, com um fantástico fogo-de-artifício.