partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Um ferido grave em acidente com tractor agrícola

O capotamento de um tractor agrícola ocorrido na quarta-feira, 28 de Novembro, em Louçãs, Ourém, provocou ferimentos graves no condutor, que foi transportado para o Hospital de Leiria.

O acidente ocorreu às 08h38, tendo estado no local os Bombeiros de Ourém e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Leiria, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDSO) de Santarém.

Segundo a mesma fonte, tratou-se do segundo acidente com um tractor esta semana no distrito de Santarém, depois de, na segunda-feira, o capotamento de um trcator ter provocado ferimentos graves num homem que foi transportado para o Hospital de Abrantes.

Fonte da GNR referiu que, apesar das acções de sensibilização e formação que tem realizado, este tipo de acidentes continua a acontecer, o que admitiu dever-se a falta de experiência e excesso de confiança.