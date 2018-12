Câmara de Salvaterra disponibiliza Edifício do Cais da Vala a associação

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos vai disponibilizar o Edifício do Cais da Vala, em Salvaterra de Magos, à Associação Alentejo & Ribatejo Film Comission para esta ali ter a sua sede “virtual”, com benefício dos serviços nele existentes e utilização dos espaços que o integram como o auditório, espaços de exposição, entre outros.

O protocolo entre as duas entidades foi assinado no dia 28 de Novembro. “É com satisfação que o Município de Salvaterra de Magos, que tem vindo a investir muito na promoção cultural e na divulgação do nosso património, complementa a sua actividade ao estabelecer esta parceria com a associação”, referiu na ocasião o presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio (PS).

A parceria prevê ainda que o município ceda equipamento técnico com vista à realização de tertúlias de cinema, a terem lugar em local no concelho a indicar pela associação. Para além disso, e “com o intuito de dinamizar e incentivar a vinda de produções cinematográficas, televisivas e fotográficas para Salvaterra de Magos”, vai ser criada uma Film Office que encaminhe os requerentes para a associação.

João Antero, presidente da Alentejo & Ribatejo Film Comission, considera que “é necessário sensibilizar as populações para as práticas do cinema, para aceitarem e colaborarem com as produções cinematográficas que vão passar a ser mais constantes no Município”.

Está ainda prevista a execução de um levantamento de aspectos turísticos, culturais, artísticos, históricos e patrimoniais do concelho de Salvaterra de Magos que possam ser úteis às produções de cinema, televisão e fotografia.

A Alentejo & Ribatejo Film Comission engloba 58 municípios destas duas regiões e pretende fazer a ligação entre os territórios e as equipas de produção nacionais e estrangeiras.