Estacionamento do Vila Franca Centro vai passar para as mãos do município

Estacionar no centro da cidade poderá tornar-se mais fácil. Por definir está ainda qual o modelo de gestão daquele equipamento.

A Câmara de Vila Franca de Xira está a negociar com o Novo Banco a compra das fracções subterrâneas do devoluto centro comercial Vila Franca Centro (VFC), onde funcionou em tempos um parque de estacionamento subterrâneo com 300 lugares. O presidente do município, Alberto Mesquita (PS), confirma que já existe um acordo de princípio entre a autarquia e o banco. Os valores do negócio não são ainda conhecidos.

A concretizar-se a aquisição, será um dos passos mais importantes dados no centro da cidade visando combater a actual escassez de lugares onde estacionar os automóveis. A falta de estacionamento é, aliás, um dos principais problemas relacionados com a mobilidade na cidade.

“Estamos em negociações com o Novo Banco para adquirir aquele estacionamento, bem como outra área num terreno em Alverca. Estamos a negociar todo esse pacote e já só estamos à espera do envio de alguma documentação por parte do banco para fecharmos a proposta, que já está consensualizada entre as duas partes”, confirma o autarca a O MIRANTE à margem da última reunião pública do executivo.