A23 cortada na zona de Abrantes devido a incêndio num camião

O Deputado do PSD, eleito por Santarém, Duarte Marques, foi um dos deputados daquele partido que, estando no Porto numa actividade política, no dia 4 de Maio de 2017, teve a sua presença registada no mesmo dia, em Lisboa, no Plenário da Assembleia da República. Ao contrário de outra gente que só critica, o Cavaleiro Andante dá-lhe os parabéns pela capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo uma vez que tal só o valoriza. E já agora, espera que ele não se esqueça de pedir o pagamento do dia... a dobrar!