Inscrições para o “BMW ACF Santarém Trail” de 2019 já abriram

A segunda edição do “BMW ACF Santarém Trail” vai voltar a pintar as ruas da cidade de várias cores e a juntar o desporto com a natureza e a solidariedade. A prova só se realiza a 12 de Maio do próximo ano mas já foi apresentada na sexta-feira, 30 de Novembro. O objectivo da organização é conseguir mais patrocinadores e participantes.



Para a prova de Maio do ano que vem, além de uma caminhada de 10 quilómetros e de um trail de 26 quilómetros a organização decidiu apostar num trail curto de 16 quilómetros, para dar a conhecer a cidade de Santarém e as zonas envolventes. Outra novidade é o facto de a prova estar certificada pela Associação de Trail Running de Portugal (ATRP).



“A certificação era um dos nossos objectivos", refere Valter Carvalho, presidente dos Pace.Makers, durante a apresentação do evento, no concessionário da BMW – Aníbal Carvalho & Filhos, SA, em Santarém.



Pelas 9h00 arranca na antiga Escola Prática de Cavalaria de Santarém o trail, para a qual a organização estabeleceu um limite máximo de 200 inscrições. Segue-se, pelas 9h20, a partida do trail curto, com um limite de 350 inscrições, e pelas 9h40, uma caminhada, para 450 participantes.



A iniciativa desportiva será apadrinhada por um atleta de alta competição ainda por revelar. Tal como na primeira edição, parte dos lucros angariados revertem a favor da construção da sede do Agrupamento 52 do Corpo Nacional de Escutas (CNE).



As inscrições estão divididas em três fases, sendo que até 31 de Dezembro o valor é o mais baixo. Podem ser efectuadas através dos sites www.pacemakersrunningclub.pt ou www.santaremtrail.com até 28 de Abril de 2019. Todos os participantes recebem uma t-shirt, um chip, um dorsal personalizado e um prémio “finisher” para quem terminar o evento. Terão ainda direito a seguro de prova e acidentes pessoais, a abastecimentos, a banhos e massagens no final da prova.



O BMW ACF Santarém Trail é uma organização conjunta dos Pace.Makers Running Club e do Agrupamento 52, em parceria com a Câmara de Santarém e a BMW – Aníbal Carvalho & Filhos, SA.