Câmara de Alcanena vai avançar com remodelação da Ponte de Várzea

A Câmara de Alcanena vai avançar ainda este mês com as obras de remodelação da Ponte de Várzea, em Espinheiro. O contrato de adjudicação da empreitada foi assinado no dia 4 de Dezembro, entre a autarquia e a empresa Arouconstrói, Engenharia e Construções, SA.

A intervenção, com um valor previsto de 174.470,46 euros, acrescido de IVA, visa remodelar um pontão em arco de alvenaria de pedra alargada em estrutura de betão armado, que apresenta, actualmente, várias anomalias devido à passagem do tráfego e infiltrações de água.