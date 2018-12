Homem detido por agredir companheira grávida de nove meses

Um homem foi detido esta terça-feira, 4 de Dezembro, pela PSP em Alverca do Ribatejo por agredir com pontapés e socos na barriga a companheira, grávida de 9 meses.

Segundo fonte policial, a que a agência Lusa teve acesso, os factos foram praticados na terça-feira, 4 de Dezembro, pelas 13h20 na via pública e presenciados por um agente do corpo de intervenção da Unidade Especial de Polícia (UEP), que estava de folga, e que, naquele momento, circulava na estrada onde ocorriam as agressões. Este elemento da UEP parou a viatura onde seguia, “interveio em auxílio da vítima”, de 32 anos, conseguindo “cessar as agressões e deter o suspeito, de 28 anos”.

“O agressor reagiu de forma agressiva contra o polícia, danificando a viatura particular do mesmo e ainda lhe rasgou a roupa que vestia”, contou a mesma fonte.

A mulher foi transportada para Hospital de Vila Franca de Xira, “com lesões graves".

O suspeito ficou detido e vai ser presente a um juiz de instrução criminal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.