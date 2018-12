MOBI.SÉNIOR já teve mais de quatro mil passageiros e vai continuar

O serviço MOBI.SÉNIOR, criado pela Câmara de Santarém para facultar transporte gratuito a pessoas com mais de 60 anos, já teve mais de seis mil passageiros desde que começou a funcionar, em 16 de Julho de 2018. O município já garantiu a continuidade desse serviço em 2019, face à adesão alcançada.

O MOBI.SÉNIOR permite à população sénior e a pessoas em situação de dependência, usufruir de um minibus, gratuitamente, com paragens fixas nos principais serviços públicos e estabelecimentos comerciais da cidade, o que facilita a sua mobilidade. Os munícipes com mais de 60 anos de idade ou com incapacidade superior a 60 por cento que queiram usufruir gratuitamente desse serviço devem fazer a adesão ao cartão no balcão da Câmara de Santarém na Loja do Cidadão.