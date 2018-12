PSP apreende armas e munições no Cartaxo

Depois de descerrar a placa que registou a inauguração do Jardim-de-infância Vale-Aveiras, no concelho de Azambuja, a secretária de Estado Adjunta e da Educação Alexandra Leitão, ficou com a bandeira do município nas mãos sem saber muito bem o que fazer. Perante a desatenção do Delegado Regional da Educação, Francisco Neves, que parecia mais preocupado com a possibilidade do blusão que trazia por cima dos ombros cair para o chão do que com o problema da secretária de Estado, foi o presidente da câmara, Luís de Sousa, que foi dar uma ajuda, mostrando que os anos de prática que tem a ajudar a esposa lá em casa a dobrar lençóis e toalhas, também têm utilidade... para a vida autárquica.