Roubaram peças decorativas nas rotundas de Mação

Algumas peças colocadas com motivos natalícios que decoram as rotundas de Mação foram roubadas, o que levou a Câmara de Mação a manifestar a sua “enorme tristeza” pelo sucedido e a pedir a devolução dos materiais.

“Estas peças são de todos os Maçaenses e foram feitas com o esforço e carinho de pessoas que deram tempo do seu tempo livre para que Mação ficasse mais bonito nesta época natalícia. Por uma questão de dignidade e respeito que todos os Maçaenses merecem, pedimos a quem retirou que reponha. Não custa nada! E nós agradecemos!”, escreve o município na sua página no facebook.

A Câmara de Mação pede ainda que não danifiquem as peças decorativas, pois podem ser aproveitadas para os próximos anos. “ Que a solidariedade e bom senso reinem nesta quadra natalícia”, deseja a autarquia.