Vila Franca de Xira continua à espera que o Estado resolva problema da Secundária Gago Coutinho

Avanço da obra na escola está dependente de desbloqueio de verbas do Ministério das Finanças.

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Estão resolvidos os problemas burocráticos em torno do concurso público internacional para a conclusão da empreitada de execução das obras de modernização da Escola Secundária Gago Coutinho, em Alverca, mas as obras continuam sem avançar. Em falta está o desbloqueio de verbas por parte do Ministério das Finanças.

A informação foi avançada na última sessão da Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira pelo presidente do município, Alberto Mesquita (PS). “Todas as questões foram resolvidas. O concurso foi feito, a empreitada está consignada, a única coisa que falta é o desbloqueamento financeiro por parte do Ministério das Finanças. Tenho feito algumas iniciativas para que isto se resolva e a obra finalmente comece”, notou o autarca.

O autarca já por diversas vezes vincou que o seu concelho espera que as obras arranquem com urgência, porque são os quase 1.100 alunos daquela escola que sofrem todos os dias com falta de condições. Isto porque a escola está há oito anos transformada num estaleiro de obras desde que os trabalhos foram interrompidos.