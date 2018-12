Obras da nova Escola Superior de Abrantes em 2019

A presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, anunciou à comunidade académica que a construção do novo edifício da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes (ESTA) vai arrancar em 2019. A autarca falava aos estudantes presentes na conferência “A Economia Digital como eixo do Marketing Territorial”, realizada na ESTA no dia 29 de Novembro.

Recorde-se que este é um projecto que remonta ao ano de 2011, altura em que o município lançou o concurso para a obra, que não avançou por falta de garantia de financiamento comunitário, no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN). A ESTA, que integra o Instituto Politécnico de Tomar, vai ser transferida para o Tecnopólo, em Alferrarede. A obra está orçada em 9 milhões e 500 mil euros. A autarca avança, oito anos depois do desencadear do processo, com a garantia de que a obra vai arrancar no próximo ano.