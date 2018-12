Concurso para Centro de Saúde da Chamusca ficou deserto

O concurso público para a construção do novo Centro de Saúde da Chamusca não teve nenhuma empresa de construção civil a candidatar-se. O presidente da Câmara da Chamusca, Paulo Queimado (PS), diz que vai ser lançado novo concurso, apesar de não se comprometer com uma data concreta.

Ainda segundo o autarca, os concursos ficarem desertos é uma realidade actualmente. "Os empreiteiros preferem ir para os grandes centros urbanos, onde há muito trabalho e mais bem pago", disse.

Esse problema soma-se às deficientes condições de trabalho nas extensões de saúde, que estão a afastar médicos e enfermeiros do concelho. O estado dos sistema de saúde no concelho foi abordado na última sessão da assembleia municipal pela voz do eleito José Braz (CDU), que questionou o executivo sobre a situação, alertando para o constante "entopimento" do Centro de Saúde, uma vez que as extensões de saúde não conseguem dar resposta, devido à falta de médicos e enfermeiros. O deputado municipal recordou que há populações idosas que estão a 30 quilómetros da vila da Chamusca.

Paulo Queimado referiu que tem "falado" com o director do Centro de Saúde sobre essas questões. "É muito difícil contratar médicos e enfermeiros para as extensões de saúde, porque alegam falta de condições de trabalho". O mesmo está já a acontecer com os assistentes técnicos e operacionais.

Atrair médicos através de um incentivo salarial está "fora de questão", refere o autarca, que aponta apenas como medida urgente "melhorar as condições de trabalho" para esses profissionais se instalarem no município.