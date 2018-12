Homem queixa-se de ter sido agredido por agente da PSP de Santarém

Caso começou devido a um estacionamento indevido no centro da cidade e terá terminado com agressões físicas.

Um homem de 65 anos apresentou queixa na esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Santarém por, alegadamente, ter sido agredido por um agente dessa força de segurança. Tudo terá acontecido no dia 26 de Novembro, quando a vítima tinha o carro estacionado em cima de um passeio, no centro da cidade (perto do W Shopping).

Segundo a vítima, o agente da PSP terá pedido os seus documentos de forma “muito brusca”. “Disse-lhe que não havia necessidade de tanta brutalidade a falar e que iria entregar os documentos a um colega que presenciava a situação”, contou a O MIRANTE, referindo que o agente não teria mais que 25 anos. “Tinha idade para ser meu neto”, conta Jorge Santos Silva.

Ainda na rua, o agente terá dado “dois socos” e algemado “com enorme agressividade” a vítima. “Meteu-me dentro do carro e fui levado para a esquadra”, acrescentou. As agressões físicas terão continuado, já dentro da esquadra da PSP de Santarém, ao ponto do homem ter caído de “joelhos no chão, ainda algemado”.