Cafetarias devolutas do Jardim da Liberdade vão acolher Casa do Benfica

O executivo da Câmara de Santarém aprovou por unanimidade a desafectação do domínio público para o domínio privado do município das cafetarias do Jardim da Liberdade, um passo administrativo essencial para a cedência desse espaço e instalação no mesmo de uma Casa do Benfica de nova geração. Os termos do negócio serão definidos em protocolo a celebrar entre as partes.

O vereador Jorge Rodrigues (PSD) afirmou que o conceito do projecto a implementar pelo Benfica em Santarém, em articulação com a Casa do Benfica de Santarém, é pioneiro em Portugal, só existindo em Toronto (Canadá) e Cabo Verde. O espaço terá múltiplas valências. O autarca espera que o carácter inovador do projecto o torne num espaço de visitação e de atracção de pessoas aquela zona da cidade e que dê nova vida aqueles imóveis, actualmente devolutos.

A vereadora Sofia Martinho (PS) voltou a criticar o facto de os vereadores da oposição terem ficado a saber do projecto pelas redes sociais dias antes de esse ponto ir a reunião de câmara. Apesar disso, a oposição socialista votou favoravelmente, por concordar com a reabilitação daqueles espaços.

Em Junho passado O MIRANTE já tinha noticiado a existência de negociações entre o município e o SL Benfica com vista à concretização do projecto, falando-se na altura num investimento previsto por parte do clube a rondar os 400 mil euros, valor das obras de adaptação e remodelação dos espaços.