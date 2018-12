Reabilitação do dique do Escaroupim já está em curso

A empreitada de reabilitação do dique do Escaroupim, em Salvaterra de Magos, já arrancou. A obra, com um valor de 743.085,10 euros e um prazo de execução de 180 dias, visa o reforço estrutural do dique com o objectivo de minimizar o impacto de inundações e cheias do rio Tejo.

A reabilitação prevê a limpeza e desmatação dos taludes com revestimento de uma zona com pedra de enrocamento, saneamentos no coroamento do dique, pavimentação das zonas saneadas, execução de bermas, revestimento superficial betuminoso para impermeabilização da totalidade da faixa de rodagem do dique e sinalização horizontal e vertical.

A intervenção é comparticipada em 75% por fundos comunitários no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), ficando os restantes 25% a cargo, em partes iguais, do município e da Agência Portuguesa do Ambiente.