Câmara de Abrantes apoia associações desportivas com 176 mil euros

A Câmara Municipal de Abrantes vai distribuir 176.500 euros por 31 associações desportivas do concelho, destinados a apoiar actividades realizadas no biénio 2018/19. Os montantes são concedidos na sequência de candidaturas feitas pelas colectividades ao FinAbrantes, programa municipal de apoio a colectividades do concelho. Neste pacote vão ser apoiadas 23 modalidades desportivas.

A presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque (PS), diz que se trata de um investimento “ao serviço das pessoas”. Na cerimónia de assinatura dos contratos, que teve lugar no dia 29 de Novembro na sede do Clube Desportivo ‘Os Patos’, a autarca destacou que o trabalho associativo é um dos pilares fundamentais de coesão social do território.