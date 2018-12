Concerto solidário no Cartaxo a favor da APPACDM Santarém

O Centro Cultural do Cartaxo recebe no sábado, 15 de Dezembro, um concerto solidário onde o compositor e pianista Hélder Bruno vai apresentar o seu álbum de estreia “A Presença, Serena e Terna”. O espectáculo começa às 21h30 e conta com a participação especial da soprano Mafalda Camilo.

A entrada tem um custo de 10 euros e metade da receita de bilheteira reverte a favor da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Santarém, no âmbito do “Projecto Juntos”, em parceria com a Associação Salvador.

Hélder Bruno é natural de Coimbra. É musicólogo, investigador científico do INETmd – pólo da Universidade de Aveiro, é co-coordenador da pós-graduação em Gestão nas Indústrias da Música e da pós-graduação em Gestão das Indústrias da Cultura e do Turismo na Coimbra Business School/ISCAC. “A Presença, Serena e Terna” é o nome do primeiro álbum do artista, que foi lançado em Março deste ano e conta com a participação especial de Nuno Guerreiro, Mafalda Camilo, Marito Marques e Blossom Quartet.