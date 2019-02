A “Associação Memória dos Povos” da Torre do Bispo fez dez anos

A “Associação Memória dos Povos”, da Torre do Bispo, da União de Freguesias de S. Vicente do Paúl e Vale de Figueira, comemorou dez anos de associativismo, fazendo a diferença na vida da população.

Um exemplo também de recuperação de património, pois a sede desta associação situa-se na antiga Escola Primária da Torre do Bispo, dando-lhe uma nova vida e não a deixando no esquecimento.

Em ambiente familiar, as pessoas daquele lugar juntam-se frequentemente para conviverem, ora dentro da própria ex-sala de aula, ora no pátio, onde foi colocado recentemente um telheiro com o apoio da Câmara Municipal de Santarém e da União de Freguesias. O próximo grande evento será no dia 25 de Abril, como tem vindo a ser habitual nos últimos anos.