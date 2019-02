Bar da Câmara do Entroncamento explorado por desconhecidos há dois anos e meio

A Câmara do Entroncamento adjudicou, por ajuste directo, a exploração do Bar da Praça Salgueiro Maia à empresa “Desafia Emoções” em Janeiro de 2011.

A Câmara do Entroncamento adjudicou, por ajuste directo, a exploração do Bar da Praça Salgueiro Maia à empresa “Desafia Emoções” em Janeiro de 2011. A empresa deixou de existir em Setembro de 2016 mas o bar, que fica a 500 metros da câmara, continuou a funcionar até Janeiro deste ano.

Só nessa altura, na reunião de dia 7, é que o executivo municipal foi alertado pelos serviços para a situação, tendo encarregue os “serviços municipais” (através de decisão unânime e sem qualquer observação registada em acta, nem declaração de voto daquelas muito em uso nestes casos) de descobrir, “se necessário com o apoio da PSP”, quem é que tem estado a explorar o Bar nos últimos dois anos e meio, sem qualquer autorização para o fazer. Na reunião foi ainda decidido, dizer ao “ocupa” desconhecido para entregar as chaves do edifício e retirar o que é seu sob pena da câmara lhe ficar com a tralha. O representante da firma que deixou de existir também vai ser notificado para uma “audiência”.

Não foi decidido mas presume-se, como é tradição, que venha a ser aberto um rigoroso inquérito para saber se alguém pagou as rendas do Bar desde a extinção da empresa a quem o mesmo estava concessionado e se o fez em notas, tostas mistas ou bitcoins e determinar se o insólito acontecimento merece figurar a lista dos melhores fenómenos do Entroncamento.