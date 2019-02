Incêndio em fábrica de baterias em Castanheira do Ribatejo

No passado sábado, durante a cerimónia de inauguração do busto escultórico de homenagem ao maestro José Júlio, primeiro matador de toiros de Vila Franca de Xira, o presidente da câmara, Alberto Mesquita, admitiu perante uma plateia de amantes da festa brava, que era “um aprendiz de aficionado”. O Guarda Rios acredita na sinceridade do autarca e tem uma sugestão a fazer-lhe. E que tal passar a frequentar a Escola de Toureio?