Casal que roubava em lojas e farmácias de Santarém já está na prisão

O casal que nos últimos meses andava a roubar nas lojas de roupa e farmácias em Santarém e em outros pontos do distrito já está em prisão preventiva. Os dois elementos, neste processo, são suspeitos de perto de duas dezenas de furtos, mas há outros processos a decorrer.

O casal, residente no concelho da Chamusca, foi detido no Entroncamento e presente esta terça-feira, 12 de Fevereiro, a primeiro interrogatório do juiz de instrução criminal de Santarém, que aplicou a medida de coacção mais gravosa enquanto os elementos aguardam julgamento.

Um dos casos mais recentes é o do furto a uma farmácia localizada no centro histórico de Santarém, no dia 16 de Janeiro, de onde levaram produtos avaliados em cerca de 100 euros.

O casal costumava atacar lojas do W-Shopping e no centro da cidade. Pelo menos na loja da Quebramar no largo do seminário fizeram vários furtos de roupas.

O modo de actuação passava por um deles distrair a funcionária e o outro retirar as peças, colocando-se em fuga de seguida.