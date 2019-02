Vítimas da legionella querem tratamento de excepção nos serviços de saúde

Foto do Dia

Música, dança, teatro, poesia e esgrima artística deram corpo ao sarau anual do Círculo Cultural Scalabitano, que juntou em palco as várias secções da associação. O espectáculo decorreu no Teatro Sá da Bandeira, nos dias 9 e 10 de Fevereiro. Estiveram envolvidas mais de uma centena de pessoas, entre actores, músicos e bailarinos, em representação das várias secções da colectividade que este ano celebra 75 anos.