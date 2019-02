Risco de derrocada encerra casas de banho públicas em Alpriate

O executivo da Câmara de Santarém teve muita companhia na última reunião, com a presença de mais de vinte moradores e comerciantes do centro histórico da cidade que ali foram desabafar de viva voz o que se vai lendo com regularidade nas redes sociais. Foi mais de hora e meia de tempo de antena onde o presidente do município, Ricardo Gonçalves (PSD), ouviu algumas intervenções incómodas que tentou ir rebatendo com argumentos e esclarecimentos. E se o autarca não parece ter grandes razões para estar preocupado com a oposição socialista no executivo, já se recomendam cautelas e caldos de galinha quando a voz do povo se faz ouvir de forma tão sonora e tão clara. É que o povo é (ainda) quem mais ordena e as próximas autárquicas chegam num instante…