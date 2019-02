Motociclista fica ferido em colisão junto à Ponte da Chamusca

Um motociclista ficou ferido até a moto em que seguia ter colidido com um tractor na Estrada Nacional 243, junto à Ponte da Chamusca. O acidente ocorreu pelas 13h09 desta terça-feira, 19 de Fevereiro.



Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, a colisão ocorreu no sentido Golegã-Chamusca. A única vítima do acidente foi transportada para o Hospital de Santarém.



No local, estiveram 16 operacionais, apoiados por sete viaturas. As autoridades estão a investigar as causas do acidente.