Assembleia geral dos Antigos Alunos do Liceu Nacional de Tomar

A Associação de Antigos Alunos do Liceu Nacional de Tomar/Escola Secundária Santa Maria dos Olivais realiza, no dia 23 de Fevereiro (sábado), pelas 11h00, uma assembleia geral extraordinária para discutir o plano de actividades e orçamento, apresentados pela direcção. A sessão vai decorrer no anfiteatro da Escola Secundária Santa Maria dos Olivais.