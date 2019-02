Não há dinheiro que pague o fim do sonho do aeroporto na Ota

Os alunos da Escola Básica João Fernandes Pratas, em Samora Correia, já começaram a treinar a locução para as emissões da nova rádio escolar, que funciona dentro de uma caravana instalada no recinto escolar. O projecto foi apresentado na sexta-feira, 15 de Fevereiro, pela directora do Agrupamento de Escolas de Samora Correia e contou com a presença da vereadora Catarina Vale, que tem o pelouro da educação. As turmas de oitavo ano vão liderar o clube onde serão desenvolvidos os conteúdos para as emissões que se vão ouvir pelos corredores da escola.