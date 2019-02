Rui Pereira 

Sabe cozinhar ou prefere apreciar a comida no prato? Sei fazer churrascos. As outras comidas não sei tão bem. O churrasco faço-o com muito preceito. Na churrasqueira Zé dos Frangos estamos a aventurar-nos agora no porco no espeto.

Era capaz de se tornar vegetariano? Duvido muito. Adoro frango há muitos anos e não me vejo a deixar de o comer.

Acha que a justiça funciona em Portugal? Não. A justiça não funciona. Basta ver a situação dos fogos em 2017. Eu próprio fiz um donativo para as vítimas de Pedrogão Grande e sinto-me indignado.

Costuma comprar raspadinhas? Não costumo jogar em nenhum jogo de sorte e azar.

Se pudesse ter um super poder qual escolheria? Escolheria o super poder de dar saúde às pessoas, especialmente às crianças, que são o nosso maior bem.

Nas férias para onde gosta de ir? Gosto de ir para a praia, porque dá para brincar com os filhos. O ano passado fui uma semana para o Algarve com a família. Porém, o campo também é bom.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto? Depende da situação, mas pretendo sempre saber primeiro o porquê para depois resolver da melhor forma.

Do que sente mais saudades? Do que sinto mais saudades é da liberdade que tinha, porque hoje tenho pouco tempo para estar com a família e não estou livre para actividades que me dão prazer.

No Natal o que não pode faltar na sua mesa? A família. O resto vem por acréscimo. Só com a família reunida é possível haver alegria.

Custa-lhe levantar-se de manhã para ir trabalhar? Não me custa levantar para ir trabalhar porque faço aquilo de que gosto.

Era capaz de viver sem música? Sim, era capaz de viver sem música. Por vezes ouço mas não é uma coisa que me faça falta.

Existe algum animal que gostasse de ter e não pode? Gostava de ter um cão de grande porte, contudo, por causa dos miúdos, não tenho. Adorava ter um pastor alemão.

Ler jornais é saber mais? Depende dos jornais. Ler os jornais regionais como

O MIRANTE é saber mais.

Fazem falta mais mulheres na política? Sim, principalmente aquelas de pulso firme. As mulheres têm outra presença.

Qual a promessa que fez a si próprio mais vezes no início de cada ano e que vai continuar a fazer por não conseguir cumpri-la? Já fiz algumas promessas que ainda não cumpri mas já consegui cumprir outras, como a de ter filhos e adquirir uma casa. O essencial é viver um dia de cada vez, propondo-nos objectivos gradualmente.

O que sente quando vê as pessoas a pagar promessas de joelhos em Fátima? Vejo Fé em Nossa Senhora de Fátima. Eu próprio tenho duas promessas para cumprir. Uma da minha avó que não conseguiu cumprir e a outra é mesmo minha.

O que tem que fazer um homem para ser um verdadeiro homem? Simplesmente ser verdadeiro, sincero e honesto.

De quantas horas de sono precisa para acordar bem-disposto? Precisava de sete a oito horas de sono para estar bem-disposto, porém só durmo cinco horas devido ao trabalho e à família.

Tem alguma tatuagem ou já pensou em fazer uma? Gostava de fazer uma com o nome dos meus filhos mas ainda não tive coragem.

Durante quanto tempo é capaz de guardar um segredo? Um segredo guarda-se para sempre.

Como é um dia bem passado? Um dia bem passado é estar com a família e à noite sair com os amigos e com a esposa de mota.