Descargas no rio Grande da Pipa vão chegar a tribunal

A Fanfarra d’Os Bichos, de Torres Novas, proporcionou um dos momentos mais emocionantes durante a 3ª Gala do Desporto de Torres Novas, ao tocar a música “We are the Champions” dos Queen. Uma iniciativa que decorreu no Cine-Teatro Virgínia. Fundado em 2016, o grupo é composto por André Vieira, no clarinete, Inês Conde, no saxofone, Carolina Vieira e Pedro Salgado, na trompete, João Rosário, no trombone, António Godinho, na tuba, Gonçalo Costa e Ismael Gouveia, na percussão.