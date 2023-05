Pequeno Manual da Realidade Paralela

É fundamental nunca se arrepender, porque o arrependimento tem como subproduto a autocomiseração. A postura mais indicada para evitar recaídas é jamais olhar para trás e evitar, sobremaneira, o revisionismo. Não é indicado para casos assim! Em situações extremas, como ser preso, mire o exemplo do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, que está em queda livre no abismo da depressão, preso em um quartel da Polícia Militar de Brasília. No caso de ser, apenas, processado por ter invadido algum prédio público, em 8 de janeiro, não há muita coisa a temer, se você, é claro, tiver as costas quentes ou muito dinheiro. Por garantia é melhor ter as duas coisas e lembre-se; governos começam e terminam e o tempo, quando não acaba completamente com às memórias, as esmaecem, deixando-as quase irreconhecíveis, mas existem exceções e elas dependem da gravidade do crime perpetrado. O ex-jogador Cuca, por exemplo, suportou só uma semana de pressão como treinador do Corinthians de São Paulo, porque o caso de estupro em uma jovem de apenas 13 anos, na Suíça, onde ele foi condenado, mas não foi preso, veio à tona. A memória pode falhar, mas existem as redes sociais...

A postura é fundamental para você cumprir o primeiro fundamento descrito acima. Manter a cabeça levantada, mesmo tendo sido cúmplice de um governo que trabalhou, incessantemente, para se perpetuar, sempre tentando destruir qualquer instituição que defendesse valores arduamente conquistados pela sociedade, como democracia e justiça, é básico, porque, caso contrário, será difícil suportar com galhardia as novas informações, que vêm à tona todos os dias, sobre os desmandos criados e mantidos pelos governantes que você apoiou até o último bastião, sem, jamais, levar em conta os limites que separam pensamento político conservador de insanidade. Não será tarefa fácil convencer os outros que você queria criar uma sociedade melhor com valores tradicionais e familiares, quando o que está se revelando cada vez mais claramente é que era um projeto elitista, negacionista e de exclusão social.

Bom, se até agora está conseguindo cumprir tudo isso é sinal de um bom controle emocional e, também, que os seus escrúpulos não são suficientemente fortes para criar ruminações mentais que não possam ser superadas com alguma explicação estapafúrdia, mas plasticamente aceita na forma de um silogismo cínico, por exemplo. Verdade que todos os que fizeram isso acabaram, por força de provas materiais e testemunhais sendo desmentidos e tendo que viver uma vida mais discreta para evitar constrangimentos recorrentes. É o preço por pertencer a uma elite que jamais aceitará igualdade social e os seus filhos concorrendo com os filhos de pessoas oriundas de classes sociais inferiores. Imaginar o seu filho perder uma vaga em uma universidade federal é inaceitável, porque foi criado nos mais altos padrões e custou uma fortuna em investimento, portanto, isso é inaceitável para você e repetir o comportamento de alguns pais americanos, que tentaram subornar professores das grandes universidades onde estudaram, porque os seus filhos não conseguem mais entrar pelos processos normais, seria o fim. Ou não?

O tempo é cruel e varre tudo em sua frente para abrir caminho para o novo e o novo sempre vem, para o bem e para o mal, mas resistir à passagem do tempo que lhe traz prejuízos e perda de privilégios é imperioso, é o que os seus interesses dizem, muito embora você prefira a palavra “coração” ao invés de interesses. A semântica aqui não importa para você, o que importa é ajustar o seu mundo aos novos tempos sem perdas financeiras ou de privilégios duramente conquistados pelos seus antepassados. Fazer o que é necessário para isso continuar assim é justificável pela vontade de Deus, que teria criado um mundo onde escravos devem servir os seus senhores pela eternidade... Em caso de discussão os seus pastores -por aqui- reafirmarão este pacto nunca foi confirmado pelo Criador. Quanto aos miseráveis esfomeados e negligenciados pelo sistema que você defende, não há problema, porque eles jamais baterão na sua porta, pois existem portarias e muros muito bem guardados para proteger o seu mundo da vida real da maioria.

Por fim, se você chegou até aqui é porque não há mais nada muito grave a temer, a não ser é claro que aconteça uma revolução, como a que foi tentada no dia 8 de janeiro de 2023 e não funcionou, mas isso é altamente improvável, principalmente uma que lhe traga algum prejuízo. Há de se considerar, também, que os contratados e cooptados para dar o golpe não eram muito profissionais e os que eram não podiam participar diretamente, pois estamparia a verdadeira face do golpe. Eles podiam apenas patrocinar e apoiar com os seus discursos, devidamente paramentados, é claro. Felizmente para você, do outro lado, não há nenhum projeto revolucionário sendo posto em prática e os seus pares estão em altos cargos do país, vigilantes e com poder suficiente para impedir qualquer mudança nos quadros sociais do país. E, além disso, Lula nunca foi de esquerda, segundo Emílio Odebrecht, e os seus governos nunca foram de esquerda, segundo Aldo Rebelo, portanto não há nada a temer, você mora em um país feito para os ricos.

Vinicius Todeschini 11-05-2023