Uma obra à Capataz da Chamusca

A população não demorou a mostrar a sua revolta nas redes sociais pela opção do presidente Paulo Queimado em desvirtuar um espaço que faz a diferença numa zona onde estão localizados a maior parte dos serviços essenciais para o cidadão, para colocar uma praça “em betão” que vai servir de pista para os concertos das Festas da Ascensão, que acontece uma vez por ano. Com esta invenção vai haver menos lugares de estacionamento e trânsito num único sentido, com os automobilistas a serem escoados para a estrada nacional. É um facto que Paulo Queimado, o “Capataz da Chamusca”, vai ficar conhecido como o presidente que menos obra fez no concelho. Mas para fazer maldades como esta acaba por ser um mal menor para a população.