O vereador da Câmara do Entroncamento eleito pelo Chega, Luís Forinho, criticou a maioria socialista, liderada por Jorge Faria, por ter contratado Fernando Tordo para actuar na noite de 25 de Abril. Luís Forinho, que começou por chamar Fernando Torga a Fernando Tordo, afirmou que o artista foi contratado por ser um homem de esquerda. “Ser do Partido Comunista é vergonhoso. A democracia conquistada com a Revolução de Abril permite-me dizer isto e assim vemos o calibre das pessoas que vêm animar os espectáculos no Entroncamento”, criticou Luís Forinho, a quem só faltou benzer-se e gritar “vade retro Satanás”!.