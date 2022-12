Presépios de Sal são uma das atracções do Natal em Rio Maior

O programa de animação de Natal em Rio Maior está de volta, estendendo-se até 8 de Janeiro de 2023. A iniciativa “Presépios de Sal”, que já vai na décima edição, volta a dar alegria e cor à típica aldeia das Marinhas do Sal, numa aposta ganha do Turismo da Câmara de Rio Maior, salineiros e comerciantes locais que todos os anos atrai milhares de visitantes.

Durante quase mês e meio vai decorrer um conjunto de actividades de Natal e também vai regressar o comboio turístico de Natal para fazer a ligação entre o Jardim Municipal de Rio Maior e as Marinhas do Sal, com paragens no Parque do Rio e na Praça da República. Animação de rua, iluminação de Natal, cinema infantil, música, dança, carrosséis, caminhadas, mercadinho de Natal e a Parada do Pai Natal em Duas Rodas são outras das iniciativas previstas que vão decorrer tanto na cidade como nas freguesias.