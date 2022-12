José Luís Peixoto apresenta livro em Constância

partilhe no Facebook

O escritor José Luís Peixoto vai estar em Constância no sábado, 17 de Dezembro, para apresentar o seu mais recente livro, intitulado “Onde”: Na publicação com a chancela da Quetzal Editores, o autor evoca mais de sessenta lugares dos concelhos de Constância, Abrantes e Sardoal. A sessão está agendada para as 18h00 na Casa-Memória de Camões.

A apresentação do livro vai ser antecedida pela entrega dos Prémios da 8ª edição do Concurso Literário Alexandre O’Neill, o qual, em 2022, teve como tema “O’Neill e Saramago em Constância”.