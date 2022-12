Revista NERVO de poesia já vai na 17ª edição

No próximo dia 2 de janeiro será lançado o nº 17 do colectivo de poesia NERVO, com as seguintes participações: Daniel Jonas, Eduarda Chiote, Eduardo Lizalde (México – traduzido por Miguel Filipe Mochila), João Carlos Raposo Nunes, José António Almeida, José Emílio-Nelson, Manuel Afonso Costa, Marta Magalhães, Patrícia Nogueira, Paulo Henriques Britto (Brasil), Regina Guimarães

Inclui ainda um texto de Vítor Ferreira, sobre o centenário de nascimento do poeta Eugénio de Andrade e um testemunho de João Vilhena sobre o poeta Gastão Cruz. As ilustrações e a capa são da artista plástica Cristina Ataíde.