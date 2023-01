Prémio Maria Lamas entregue em Torres Novas

A edição de 2022 do prémio Maria Lamas, atribuído a Carina Raquel Mendes Jordão, vai ser entregue no próximo dia 29.

A edição de 2022 do prémio Maria Lamas, atribuído a Carina Raquel Mendes Jordão, vai ser entregue no próximo dia 29, no Museu Municipal Carlos Reis, em Torres Novas, seguida do lançamento da revista Nova Augusta. Segundo uma nota da Câmara de Torres Novas, o trabalho premiado tem como tema “As desigualdades entre mulheres e homens no mercado de trabalho e a sua mediação: contributos de um novo indicador composto para os países da EE-28”.

A 34.ª edição da Nova Augusta traz artigos de Ana Sofia Ligeiro, António Mário Lopes dos Santos, Fernando Freire, João Carlos Lopes, João Paulo Fernandes, Luís Batista, Manuela Poitout, Manuel Mourão, Margarida Elias, Maria Elvira Marques, Maria Guia Asseiceiro, Paulo Renato Gregório, Teresa Lopes, Tiago Cubeiro, Vasco Rosa da Silva e Vitória Duarte. A revista vem acompanhada de um caderno dedicado a Carlos Reis, que assinala os 85 anos da criação da biblioteca e do museu municipais.