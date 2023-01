Exposição “Retratos de Momentos” em Ferreira do Zêzere

A Biblioteca Municipal António Baião, em Ferreira do Zêzere, apresenta até 30 de Janeiro a exposição de pintura "Retratos de Momentos" da autoria de Dina Oliveira. Nascida em Ourém em 1974, actualmente a viver no Entroncamento, Dina Oliveira sempre foi apaixonada por contemplar os momentos nas paisagens naturais e urbanas, ganhando depois o gosto de os transpor para tela com a técnica de acrílico.

As interpretações de Dina Oliveira são pautadas pelas cores fortes, luzes versus sombras e reflexos com contrastes e normalmente têm como pano de fundo o horizonte.