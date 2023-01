Entroncamento acolhe peça de teatro baseada em obras de Tchékov e Brecht

Produções Teatro Meia Via adapta obras de Brecht e Tchekov em história diferente, encenada por Bibi Perestrelo, para ver a 25 de Fevereiro no Cine-teatro São João.

A Produções Teatro Meia Via está a encenar uma peça de teatro que vai ter a sua estreia a 25 de Fevereiro, no Cineteatro São João, no Entroncamento. A peça, com o nome “Do Pedido à Boda” tem início às 21h30 e encenação de Bibi Perestrelo. É desenvolvida a partir das obras “A Boda dos Pequenos Burgueses”, de Bertolt Brecht, e “O Pedido de Casamento, de Anton Tchekov.

Segundo a sinopse oficial, a peça “junta duas ideias diferentes de ver o teatro que ficam ligadas num casamento imperfeito, como todos os casamentos”. Os bilhetes vão estar à venda no Posto de Turismo, Piscinas Municipais, Serviço de Águas da Câmara Municipal, online e na bilheteira do Cineteatro São João.