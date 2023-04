Concurso de novas bandas de Alverca com inscrições até 14 de Abril

O prazo de inscrição para o concurso de novas bandas de Alverca foi alargado até ao dia 14 de Abril. Passam também a ser admitidas inscrições de participantes até aos 39 anos. O Alverca Band Fest é organizado pela Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho e realiza-se nos dias 29 e 30 de Abril.

O concurso vai ter lugar no Centro Cultural do Bom Sucesso e é aberto a todos os estilos musicais. A banda vencedora do concurso vai atuar nas Festas de São Pedro e da Cidade de Alverca a 26 de Junho e a que se classificar em segundo lugar actuará nas Festas do Sobralinho, a 26 de Maio.

Em parceria com agentes locais, há outros prémios a atribuir aos três primeiros classificados. As normas de participação estão disponíveis no site da Junta de Freguesia de Alverca.