Festa do Vinho de Aveiras de Cima inaugura sexta-feira

É inaugurada sexta-feira, 14 de Abril, às 18h00 na Praça da República, a Ávinho – Festa do Vinho e das Adegas de Aveiras de Cima, concelho de Azambuja. A inauguração contará com a prenseça da Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes.