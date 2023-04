Linhas de Torres vão ser palco para corrida trail este sábado

A prova “Linhas de Torres - Running Challenge” realiza-se este sábado, 15 de Abril às 07h30 e traz ao concelho de Vila Franca de Xira mais de meio milhar de atletas num evento que terá partida da Praia dos Pescadores na Póvoa de Santa Iria.

É uma corrida maioritariamente de trail e com alguns percursos em estrada, realizada pela primeira vez em 2013 para homenagear todos aqueles que edificaram o sistema defensivo conhecido como Linhas de Torres, que abrange os concelhos de Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e Vila Franca de Xira.

A corrida é composta por duas distâncias longas e duas mais curtas, oferecendo um desafio único, num percurso rico em história militar. A partida da Ultra Maratona com 100 quilómetros terá como ponto de chegada a Expotorres em Torres Vedras. Na edição deste ano as provas de 100 km e 42 km contarão com a presença de atletas militares, oriundos de vários pontos do mundo, como Emirados Árabes Unidos, Quénia, Roménia, Cabo Verde, Nigéria e França.