Festa das Tasquinhas de regresso a Manique do Intendente

A União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, está a organizar a 26ª Festa das Tasquinhas que vai decorrer de 21 a 23 de Abril, na praça dos Imperadores, em Manique do Intendente

O evento, organizado em parceria com a Câmara de Azambuja, “pretende celebrar a riqueza gastronómica típica local, promovendo a actividade e o convívio entre as colectividades da freguesia”, refere o município em comunicado.

A inauguração está marcada para as 18h00, de sexta-feira, 21 de Abril e vai contar com a animação da Banda do Carteiro, seguindo-se a abertura da 6ª Exposição de Artesanato e da 5ª Feira do Livro Usado. A partir das 22h00 o recinto será animado com os concertos de Emanuel Moura e Bico de Obra.

No sábado o recinto abre às 12h00 com serviço de refeições e pelas 17h00 haverá animação com Ruído à Portuguesa, João Ferreira (22h00) e Banda linha d’Água. No último dia do evento vai decorrer às 09h00 a 5ª Edição do Trail e Caminhada Trilhos Pina Manique e, pelas 10h30, no recinto da festa o ambiente será animado pelo grupo Salta Pocinhas. Pelas 22h00 a animação musical estará a cargo da banda MT80-We Rock the 80s.