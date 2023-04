Samora Correia assinala o 25 de Abril na Praça da República

As comemorações vão decorrer ao longo do dia com actuações das colectividades de Samora Correia e Porto Alto.

A Junta de Freguesia de Samora Correia vai assinalar o feriado do 25 de Abril com a iniciativa Palácio de Portas Abertas. A Praça da República, junto ao Palácio do Infantado, vai dedicar a manhã aos jogos infantis seguida de uma mega-aula de Zumba. Pelas 12h o Ateneu Gímnico Samora Correia e a Associação Desportiva Marcial de Samora fazem demonstrações das suas actividades desportivas. Às 14h30 começa o concerto da orquestra juvenil da Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS) e às 15h actuam as sevilhanas do grupo Sabor Flamenco.

A tarde prossegue com a actuação do grupo de dança Follow Dance e um recital de poesia pela mão da Associação de Teatro “Os Revisteiros”. O rancho folclórico da SFUS e da Associação Recreativa do Porto Alto actuam a partir das 17h30. A finalizar as comemorações sobe a palco a tuna da SFUS e o concerto de Ricardo Neiva, Cantar Abril.