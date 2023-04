Conceituado músico irlandês organiza workshop em Tomar

Brian Mackay, músico irlandês, vai apresentar o seu novo trabalho “Arte para todos – Espaço Criação”. A iniciativa tem lugar no sábado, 22 de Abril, das 11h00 às 17h00, na Igreja da Misericórdia de Tomar. Com vários workshops que vão desde a música, ao teatro ou à dança, realizados por profissionais com diferentes valências nas artes, a iniciativa pretende chegar a toda a população maior de 6 anos que queira mostrar a sua criatividade e aptidão para as artes. A organização promete envolver todos os participantes para uma melhor aprendizagem.