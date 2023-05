Mostra Gastronómica do Peixe do Rio e o Encontro de Vinhos da Biosfera pretende oferecer os melhores sabores da região a todos os visitantes entre os dias 11 a 14 de Maio.

Sabores do peixe e do vinho do Tejo na Golegã

A Câmara Municipal da Golegã vai organizar a primeira Mostra Gastronómica do Peixe do Rio e o Encontro de Vinhos da Biosfera, que pretende oferecer os melhores sabores da região a todos os visitantes entre os dias 11 a 14 de Maio. A mostra insere-se no primeiro Festival da Biosfera, certame que surge na Golegã em plena Reserva da Biosfera do Paul do Boquilobo, território banhado pelos rios Almonda, Tejo e Alviela.

Para além dos espaços abertos ao público na tenda do certame, está programado um “showcooking” com o Chef Victor Felisberto, vencedor de inúmeros prémios, nomeadamente duas Estrela Michelin, que pretende mostrar algumas das formas de confeccionar o Peixe do Rio, e onde estará também com o seu próprio espaço aberto ao público durante os 3 dias da iniciativa. Os visitantes vão ter a oportunidade de conhecer os produtos vinícolas produzidos na região, e não só.

“Motivos para visitar a Golegã não faltam, num evento que “casa” perfeitamente todas as suas actividades, ligando a gastronomia, o meio rural, o cavalo, espectáculos culturais, e demonstrando toda a tradição da região”, refere o município em comunicado.