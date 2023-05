Vinartchã volta a Vila Chã de Ourique com novidades

A Vinartchã está de volta a Vila Chã de Ourique, no Cartaxo, para a sua oitava edição.A organização é da Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique. O cartaz conta com várias provas de vinho e o evento terá expositores, gastronomia e muita música, no recinto de festas da freguesia. Destaca-se o primeiro Grande Prémio de Atletismo e caminhada Trilho dos Cágados, o 18º Festival Nacional de Folclore, organizado por “Os campinos” de Vila Chã de Ourique, a Gala de Eleição do Rei e Rainha das Vindimas de Vila Chã de Ourique e o primeiro Torneio Vinartchã de futebol feminino. A abertura é às 17h00 de sexta-feira, dia 19, com a actuação do vencedor da canção nacional rural, Rui Tanoeiro, e o certame prolonga-se até domingo, dia 21.