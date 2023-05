Romaria do Senhor da Boa Morte voltou a juntar fiéis em VFX

A quinta-feira da espiga em Vila Franca de Xira é assinalada, como manda a tradição, com a romaria ao Senhor da Boa Morte, em Povos. Este ano a cerimónia religiosa voltou a contar com largas dezenas de populares que participaram não apenas na procissão como na missa que teve lugar no santuário. O momento alto foi a bênção dos campos, do alto daquele lugar da cidade de Vila Franca de Xira, onde se pediu saúde e boas culturas para o ano em curso.