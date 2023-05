Centro Cultural do Cartaxo foi inaugurado a 10 de Junho de 2005 e possui duas salas de espectáculos. Exposições temporárias, workshops e colóquios temáticos fazem parte do programa do espaço.

André Sardet no aniversário do Centro Cultural do Cartaxo

No 18º aniversário do Centro Cultural do Cartaxo (CCC), André Sardet sobe ao palco para um concerto que assinala os seus 25 anos de carreira. Ponto de Partida, o novo álbum, conta com a colaboração de Bianca Barros, Agir, Carolina Deslandes, Luís Oliveira, Jorge Palma e JJ Melo. André Sardet juntou-se a Bianca Barros em Pudesse Eu Mudar, o primeiro single a ser revelado, e a Carolina Deslandes para reinventar o aclamado single Foi Feitiço. No total de 11 temas, três foram revisitados e reinventados. O concerto realiza-se sábado, 10 de Junho, às 21h30, e os bilhetes estão à venda no CCC e na Ticketline.



O Centro Cultural do Cartaxo foi inaugurado a 10 de Junho de 2005, tendo sido erguido no local do antigo Cine-Teatro Ribatejo, que abriu em 1947 e esteve em funcionamento até 1988. O CCC é composto por duas salas de espectáculos que permitem a exibição de cinema e a apresentação de espectáculos das mais diversas áreas artísticas, a sala mais pequena tem capacidade para 90 pessoas e a maior para 330. Exposições temporárias, workshops e colóquios temáticos são também presença constante neste espaço cultural.